Güngören’de facianın eşiğinden dönüldü

Kaynak: İHA
Güngören’de facianın eşiğinden dönüldü

İstanbul'da bir dershaneye ait reklam panosu yola düştü.

Güngören’de bir dershaneye ait binaya asılı reklam panosu düştü. Çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Olay, Güngören Merkez Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir dershaneye ait reklam panosu düştü. Paniğe neden olan olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenliği sağlarken, pano ekipler tarafından kaldırıldı.
Olayla ilgili konuşan Mustafa Şahin, "Rüzgardan dolayı panonun vidası gevşemiş. Allah'tan kimseye bir şey olmadı, sıyırdı geçti. Herhangi bir yaralı yok ama bir panik var" dedi.

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