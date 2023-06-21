Güngören'de halatı kopan asansör düştü. 1 ölü

Bir tekstil atölyesinde asansör bakımı sırasında meydana gelen kaza, 36 yaşındaki Kazım Soğancı'nın ölümüne neden oldu.

Güngören'de halatı kopan asansör düştü. 1 ölü

Olay, Güngören’deki Mehmet Nezih Özmen Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde saat 14.30 civarında gerçekleşti.

Asansör arızalandığı için teknik ekip çağrılan atölyede, bakım yapıldığı esnada asansörün halatı koptu ve asansör yere çakıldı. Asansör kapısı ile kabin arasında kalan teknik ekip çalışanı Kazım Soğancı feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri Soğancı'nın öldüğünü tespit etti. Soğancı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Akika kurbanı nedir? Akika kurbanını kimler keser? Keşfet
Akika kurbanı nedir? Akika kurbanını kimler keser?
Avrupa Birliği'nden vize krizi açıklaması Güncel
Avrupa Birliği'nden vize krizi açıklaması
E-ticaret devine dava şoku Dünya
E-ticaret devine dava şoku
e Devlet iki aşamalı giriş nedir? e Devlet iki aşamalı giriş nasıl ayarlanır? Keşfet
e Devlet iki aşamalı giriş nedir? e Devlet iki aşamalı giriş nasıl ayarlanır?
Newcastle Tonali için kesenin ağzını açıyor Spor
Newcastle Tonali için kesenin ağzını açıyor
Yorgun mermi nedir? Yorgun mermi nasıl olur? Keşfet
Yorgun mermi nedir? Yorgun mermi nasıl olur?