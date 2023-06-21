Güngören'de halatı kopan asansör düştü. 1 ölü

Olay, Güngören’deki Mehmet Nezih Özmen Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde saat 14.30 civarında gerçekleşti.

Asansör arızalandığı için teknik ekip çağrılan atölyede, bakım yapıldığı esnada asansörün halatı koptu ve asansör yere çakıldı. Asansör kapısı ile kabin arasında kalan teknik ekip çalışanı Kazım Soğancı feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri Soğancı'nın öldüğünü tespit etti. Soğancı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.