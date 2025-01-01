Güngören’de yılbaşı gecesi ateş eden maganda yakalandı

Güngören'de bir şahıs, yeni yıla girildiği saatlerde evinin penceresinden çevreye silahla rastgele ateş açtı. Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmada isminin E.Y.Ş. olduğu tespit edilen şahıs, Güngören ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda olayda kullanılan kurusıkı tabanca ve 3 adet boş kovan ele geçirildi. Yapılan sorgulamada şahsın çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi. E.Y.Ş. hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.