Güngören'deki müzisyen cinayeti davasında yeni gelişme

Güngören'deki bir restoranda müzisyen Umut Emre Aytekin'i darbederek ölümüne neden olan 2 şüpheli 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşma sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek, eksik hususların giderilmesi için 30 Ocak Perşembe gününe ertelendi.

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Hayrettin Öztaşçı ile Ceyhun Tuzcu Ses ve Görüntü Bilişim (SEGBİS) sistemiyle katıldı. Taraf avukatları ve maktul Umut Emre Aytekin'in annesi Nermin Kıvrak salonda hazır bulundu. Duruşmada olay gününe ilişkin güvenlik kameraları izlendiği sırada maktulün annesi gözyaşlarına boğuldu.

'TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM'

Tutuklu sanık Ceyhun Tuzcu savunmasında, "Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Tutuklu sanık Hayrettin Öztaşçı ise, "Çok pişmanım keşke böyle birşey olmasaydı, tahliyemi talep ediyorum. Kimsenin canına kast etme niyetim yoktu" dedi.

'YUMRUK ATTI; DİĞER ARKADAŞI KAFASINA TEKME ATTI'

Tanık olarak dinlenen Yasin Coşkun ise, "Olayın yaşandığı restoranda çalışıyorum. Hem sanıklar hem de maktul sabit müşterimizdi. Maktul sürekli alkollü şekilde geliyordu, genelde tek gelirdi ama daha önce sanki kız arkadaşıyla 1-2 kez geldi. Diğer çocuklar da normal siparişlerini veriyordu. Bu olayda sanıklardan biri masada uyuyordu. Diğer sanık karşı tarafta oturuyordu. Maktul de ayakta onların masasına yakın bir yerdeydi. Birşey konuşuyorlardı; ancak ne konuştuklarını bilmiyorum. Büyük ihtimalle siparişini almaya geldi. Diğer şahıs arkadan geldi. Yumruk attı ilk yumruğu yediğinde yere serildi. Diğer arkadaşı arkadan kafasına tekme attı. Ben yumruk sesini duydum. Olaydan sonra bizi müdür yukarı ekip odasına gönderdi. Ben masalarında değiştiklerini görmedim" dedi. Müşteki avukatı ise, maktulün yurtdışında olan ve olaya tanık olan kız arkadaşının ifadesinin alınmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 30 Ocak Perşembe gününe erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Şubat'ta Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi General Ali Rıza Gürcan Caddesi'ndeki restoranda şüpheliler Hayrettin Öztaşçı ve Ceyhun Tuzcu'nun müzisyen Umut Emre Aytekin'i yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdükleri belirtildi. Hazırlanan iddianamede, iş yeri kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, Aytekin ve nişanlısının saat 05.30 sıralarında iş yerine gelip, ellerindeki yiyeceklerle sanıkların bulunduğu masanın arkasındaki masaya oturdukları, bir süre sonra Aytekin ile şüpheliler arasında masa başında konuşma geçtiği kaydedildi. Konuşmanın ardından Aytekin'in saat 06.30 sıralarında restorandaki bankonun önünde beklediği, sanık Öztaşçı'nın Aytekin'in kafasına yumruk atıp boğazını sıkarak, yere düşürdüğüne dikkati çekilen iddianamede, diğer sanık Ceyhun Tuzcu'nun Aytekin'i birden fazla kez tekmelediği belirtildi.İddianamede, sanıklar Ceyhun Tuzcu ile Hayrettin Öztaşçı'nın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.