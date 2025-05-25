Günler kala hareketlilik başladı! Çadırlar dolup taştı

Kaynak: DHA

İstanbul'da Kurban Bayramı yaklaşırken kurban pazarları da hareketlenmeye başlandı. İstanbul'un en büyük kurban satış merkezlerinden biri olan Sultangazi Kurban Satış merkezinden de onlarca çadır, il dışından getirilen kurbanlıklarla doldu. Vatandaşlar gün boyu çadırlar arasında gezerek kendilerine uygun kurbanlıkları bulmaya çalıştı. Yaşanan hareketlilik dronla havadan görüntülendi.

Kurban Bayramına sayılı günler kala kurban satış merkezlerinde hareketlilik yaşanıyor. Sultangazi'de bulunan ve en büyük satış merkezlerinden Sultangazi Kurban satış merkezi de hareketliliğin yaşandığı yerlerden biri.

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Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi alana kurulan onlarca çadır il dışından getirilen büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarla doldu.

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Kurbanlık almak isteyen vatandaşlar çadırların arasında dolaşarak kendilerine uygun olan kurbanlıkları bulmaya çalıştı.

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Vatandaşlarla hayvan sahipleri arasında pazarlıklar yaşanıyor.

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Önümüzdeki günlerde kurban satış merkezlerindeki müşteri yoğunluğunun daha da artması bekleniyor.

Sultangazi Kurban Satış merkezindeki hareketlilik dronla havadan böyle görüntülendi.

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