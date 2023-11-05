Günler sonra yere düşerek kurtuldu. İstanbul'un göbeğinde akıl almaz olay

İstanbul Kadıköy’de çöp konteynerine giren bir kişi günler sonra kurtuldu. Yağmurdan sığınmak için girdiği konteynerde mahsur kalan şahıs yere düşerek kurtuldu.

KAYNAK: İHA
Günler sonra yere düşerek kurtuldu. İstanbul'un göbeğinde akıl almaz olay

Kadıköy'de geçtiğimiz gün sağanak yağmurdan korunmak için çöp konteynerine giren bir kişi, vatandaşların ve polis ekiplerinin uğraşlarına rağmen konteynerden çıkmadı. Belediyeye bağlı ekipler vinçle çöp konteynerini kaldırınca içerideki kişi yere düştü.

Kadıköy’de geçtiğimiz gün sağanak yağmurdan dolayı bir kişi cadde üzerinde bulunan çöp konteynerinin içine girdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çöp içerisindeki kişi içeriden çıkmak istemeyince durum belediye ekiplerine bildirildi.

2 gün boyunca çöp konteynerinde kalan vatandaş belediye ekiplerine ait vinç ile çıkarıldı. Çöpün kaldırılması ve içerideki kişinin yere düşmesi ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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