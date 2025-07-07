Günlerce organlarının arasında yüzmüş! Karnından canlı çıkarıldı

Çin’in Hunan eyaletinde şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 30 yaşındaki bir adamın karnından canlı yılan balığı çıkarıldı.
Hunan Tıp Üniversitesi Birinci Bağlı Hastanesi’nde çekilen BT taramasında, adamın karnında yabancı bir cismin mideyi delerek karın boşluğuna kaydığı belirlendi. Doktorlar, ölüm riski nedeniyle adamı acil ameliyata aldı.
CANLI BİR YILAN BALIĞI ÇIKARILDI
Operasyon sırasında doktorlar, adamın bağırsak duvarını delip karın boşluğuna geçen canlı bir yılan balığı buldu. Balığın, organlar arasında adeta yüzdüğü söylendi.
NTV'nin aktardığı habere göre doktorlar balığı yakalayarak çıkardı. Hastanın delinen bağırsağı dikilerek dezenfekte edildi.