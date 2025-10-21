ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin azalmasıyla güvenli liman varlıklara talep azalırken altın fiyatlarında sert düşüşler görüldü. Ons altın ve gram altın fiyatlarında yüzde 2'yi aşan düşüş yaşandı.

Dün 4 bin 381 dolarla tüm zamanların zirvesine ulaşan ons altın fiyatları kâr satışlarının etkisiyle bugün 4 bin 245 dolara kadar geriledi.

Ons altın ve dolar/TL'nin etkili olduğu gram altın fiyatlarında da ons altın fiyatlarına paralel olrak düşüş görüldü. 5 bin 981 lirayla rekor kıran gram altın fiyatları bugün 5 bin 727 liraya kadar düştü.

Saat 11.30 itibarıyla ons altın fiyatları yüzde 2,03 düşüşle 4 bin 268 dolardan işlem görürken, gram altın fiyatları yüzde 1,85 düşüşle 5 bin 757 liradan işlem görüyor.

GÖZLER ABD-ÇİN GÖRÜŞMESİNDE

Küresel piyasalarda gözler Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de gerçekleştireceği görüşmeye çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de yapmayı planladıkları görüşmede, "çok adil" bir anlaşmaya varacaklarını ve "çok güçlü bir ticaret anlaşması" yapacaklarını düşündüğünü ifade etti.

Trump'ın açıklamalarının ardından ticaret savaşlarına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel piyasalarda risk iştahı arttı.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Kar realizasyonu ve güvenli liman talebinin azalması, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmeyi bir miktar törpüledi. Ancak Fed mevcut faiz indirimi rotasında kaldığı sürece, altındaki geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilecektir" dedi.