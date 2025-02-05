Günlerce yoğun bakımda kalmıştı! Ayşenur Yazıcı yaşadığı zor günleri gözyaşları içinde anlattı

Rahatsızlığı yüzünden günlerce yoğun bakımda kalan Ayşenur Yazıcı, uzun bir tedavinin ardından iyileşti. Yazıcı Mine Özbek’in YouTube programına konuk oldu.

Sağlık sorunları yüzünden zor günler geçiren Ayşenur Yazıcı, Özbek’e gözyaşları içinde başından geçen olayları anlattı.

"Çok sağlıklı bir kadın olmadığını söyleyen Ayşenur Yazıcı, “Normal herkes gibi bir insandım. 65 yaşındaki bir kadına göre koroner bir rahatsızlığım yoktu. Şekerim yok. Bir tek koah’ım vardı. Sigarayı bırakana kadar geçen süre içerisinde kendime verdiğim harabiyet. Sigara yüzünden ciğerlerim sudan geçmiş" ifadelerini kullandı.

'SAATLİ BOMBA GİBİ'

"Aikido yapan bir insanım, hafta da bir hem enerjimi hem evrenle olan bağımı hem kendimi savunmak için bazı yöntemleri geliştirmek. İçki içmem, kötü alışkanlığım yoktur. Takıntılıyım. 'Oh be emekliliğimin tadını çıkaracağım' dediğim anda bir check-up da kalpten çıkan aort ikiye ayrılıyor. Böbreklere sağ böbreğe giden aortta bir çatlak, o çatlağı tıkamış bir pıhtı görülüyor. Saatli bomba gibi stent takalım dedi doktor."

Ünlü isim, sözlerine "4 gün yoğun bakımda kaldım. Her şey güzeldi ve beni saldılar. 1 hafta geçmeden 22 tansiyon öleceğim beynim patlayacak. Sanki birisi içeriden hava veriyor beynime ve kafam şişiyormuş gibi. Acile gittim. Damardan tansiyon düşürücü verip eve yolluyorlar."

“7.5 SAAT İÇERİDE KALMIŞIM”

"5-6 branş beni ayrı yere sürükleyip ayrı ilaçlar verdiler. Bayramdan sonra kendi doktoruma gittim ve stent kaymış dediler. İkinci ameliyata aldılar beni ama sonrasını hatırlamıyorum. 7.5 saat içeride kalmışım" diye konuştu.

15 gün boyunca yoğun bakımda kaldığını dile getiren Yazıcı, "15. gün sonrasından itibaren hatırlıyorum. Nerede olduğumu anlamaya başladım. Bir gün kız kardeşime 'Neşe ben öldüm, bana söylemiyor musunuz?' dedim. Dediğime de güldüm. Çünkü eğer öldüysem öbür tarafta olmam lazım ama derler ya hep çok sevdikleri, kaygı duydukları varsa arkasında bıraktığı insan bir türlü araftan geçemezmiş. Ölmüşüm de orada vücudum varmış da ben başka bir yerde onu canlandırarak yaşıyormuşum gibi hissettim. Öldüysem söyleyin de bana gideyim dedim. Neşe de 'Yok be abla bak kıymalı patates yiyorsun' dedi. Psikolojik olarak hoş bir şey değil" ifadelerini kullandı.

"ÖLMEK KOLAY BİR ŞEY DEĞİL"

Yoğun bakımdan çıktıktan sonra hastanedeyken yaşadığı bir sıkıntı ile ölümün nasıl bir şey olduğunu anladığını söyleyen Yazıcı, gözyaşlarıyla "Ölmek kolay bir şey değil" dedi.

“ELLERİMİ KULLANAMIYORDUM”

Ardından her şeyi yeniden öğrenmek zorunda kaldığını dile getiren Yazıcı, "Çok zor oldu. Yeniden yürümeyi öğrendim. Ellerimi kullanamıyordum. Geri geri yürüyemiyordum" diye konuştu.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Ayşenur Yazıcı'nın son hali de dikkat çekti. Sosyal medyada; 'Çok geçmiş olsun', 'Güçlü bir kadınsınız iyi görünüyorsunuz', 'kendinize çok iyi bakın' gibi yorumlar yapıldı.