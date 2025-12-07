Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 gün önce ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan 10 yaşındaki A.A'nın bulunması için çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, A.A'nın dayısı M.E. tarafından Reyhanlı Barajı'nın çevresine götürüldüğünü belirledi.

ÇALIŞMALAR SONUCU BULUNDU

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına bağlı arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmada çocuk, Mehmetbeyli mevkisindeki arazide bulundu. Yapılan ilk incelemede vücudunun bir kısmı toprak altında olan ve darp sonucu başından yaralandığı belirlenen çocuk Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 10 yaşındaki A.A, buradaki ilk müdahalenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

DAYI GÖZALTINDA

Jandarma ekiplerince gözaltına dayı M.E'nin işlemleri sürüyor.