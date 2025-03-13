Günlerdir haber alınamamıştı! Tanyeli’den kötü haber

Hastaneden taburcu olması beklenen Tanyeli'nin uzun bir süredir hiçbir şey yayınlamaması hayranlarını hayli bir korkutmuştu. Tanyeli’den üzen haber geldi.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, Altunizade’deki özel bir hastanede tedavi görüyor. Sağlık durumuna ilişkin paylaşımlar da bulunan Tanyeli, geçtiğimiz günlerde ziyaretçi yasağına uymayanlara sert çıkmıştı.

“HAKKINIZI HELAL EDİN”

Tanyeli son paylaşımında "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız" ifadelerini kullanmıştı.

ENTÜBE EDİLDİ

Sosyal medya hesabından günlerdir paylaşım yapmayan Tanyeli'nin son durumu merak edilirken Tanyeli'den hayranlarını korkutan haber geldi. Durumu ağırlaşan Tanyeli, dün akşam entübe edildi.