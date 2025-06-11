Günlerdir haber alınamıyordu: Doktorun ölümünde kahreden gerçek ortaya çıktı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Günlerdir haber alınamıyordu: Doktorun ölümünde kahreden gerçek ortaya çıktı!

Denizli'de bayram tatili dönüşü kliniğine gitmeyince, çalışanları tarafından evinde ölü olarak bulunan doktorun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde dün sabah meydana gelen olayda; bayram tatili dönüşü dün sabah kliniğine gitmeyen ve Kurban Bayramı'nın ikinci gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Tamamlayıcı Tıp, Anestezi ve Ağrı Uzmanı Doktor Kenan Yıldırım'ı (62) merak eden çalışanları evine gitti. Evinde Yıldırım'ı hareketsiz halde bulan çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Günlerdir haber alınamıyordu: Doktorun ölümünde kahreden gerçek ortaya çıktı!

Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Yıldırım'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemelerde Dr. Kenan Yıldırım'ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenirken, kesin ölüm nedeninin ise otopsi raporunun netleşmesinin ardından ortaya çıkacağı bildirildi.

Günlerdir haber alınamıyordu: Doktorun ölümünde kahreden gerçek ortaya çıktı!

Denizli sağlık camiasının sevilen isimlerinden olan Dr. Kenan Yıldırım'ın ölüm haberi, büyük üzüntüye neden oldu. Yıldırım'ın yakınları tarafından teslim alınan cenazesi, Asri Mezarlık Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Bozburun Mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Günlerdir haber alınamıyordu: Doktorun ölümünde kahreden gerçek ortaya çıktı!

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