Günlerdir haber alınamıyordu: Genç kadın ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Günlerdir haber alınamıyordu: Genç kadın ölü bulundu

Elazığ'da yalnız yaşadığı öğrenilen ve 3 gündür haber alınamayan 26 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu.

Elazığ'da yalnız yaşadığı öğrenilen ve 3 gündür kendisinden bilgi alınamayan 26 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu.

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Üniversite Mahallesi İmran Sokak'ta 5 katlı bir binanın zemin katındaki dairede yalnız yaşadığı öğrenilen E.N.B'den (26) 3 gündür haber alamayan bina yetkilisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler E.N.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi. E.N.B'nin cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

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