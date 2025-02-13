Günlerdir haber alınamıyordu: Genç kadın ölü bulundu

Elazığ'da yalnız yaşadığı öğrenilen ve 3 gündür kendisinden bilgi alınamayan 26 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu.

Üniversite Mahallesi İmran Sokak'ta 5 katlı bir binanın zemin katındaki dairede yalnız yaşadığı öğrenilen E.N.B'den (26) 3 gündür haber alamayan bina yetkilisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler E.N.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi. E.N.B'nin cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.