Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 20 dakika boyunca kalbi duran Ürek’in, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştı. Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi hala sürüyor. Ünlü şarkıcının sağlık durumu hakkında yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil açıklama yaptı.

‘20 DAKİKA OKSİJENSİZ KALDI’

Fatih Ürek'in doktorunun ilk kendisini aradığını belirten Erbil, "Hastaneye ilk giden bendim. Yoğun bakımdaydı, konuşamıyordu. 20 dakika oksijensiz kaldı. Şu anda beklemedeyiz, bir ay sonra böyle bir süreçten normal dönenler var" dedi.

Sağlık durumuyla hayranlarını endişelendiren ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in, son sağlık durumuyla ilgili geçen hafta yeni bir gelişme yaşanmıştı. Ünlü şarkıcının gözlerini açıp kapadığı söylenmiş bu gelişmenin ise nörolojik bir refleks olabileceği söylenmişti. Ürek'in beyin sapında hasar oluştuğu da ileri sürülmüştü.

VÜCUDUNDA KALICI BİR HASAR DA OLABİLİR

Ünlü şarkıcının beynine yeterli oksijen gitmediği için, uyandırıldığında vücudunda kalıcı bir hasar meydana gelebileceği söylenmişti. Bu iddiaların yayılmasının ardından Fatih Ürek'in avukatından açıklamada bulunmuştu:

"Müvekkilim Fatih Ürek, hekimlerimizin öngördüğü tedavi sürecine uygun şekilde sağlık mücadelesine devam etmektedir. Sağlık durumu stabilligini korumakta olup buna ilişkin gerekli açıklamalar tedavi gördüğü hastane ve menajeri Mert Siliv tarafından yapılmaktadır."