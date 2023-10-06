Günlerdir kayıptı, belden aşağısının parçalanmış halde bulundu

Usman’ın vücudunun bir kısmının yabani hayvanlar tarafından parçalandığı tespit edildi.

Komşuları kapının açık olduğunu fark etti

Olay, Altınordu ilçesi Oğmaca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Usman’dan 3 gündür haber alamayan yakınları, komşularına haber vererek eve bakmalarını istedi. Sabah saatlerinde eve giden komşuları, kapının açık olduğunu fark etti. Bölgede arama yapan komşuları, Usman’ın evinin yaklaşık 100 metre alt kısmında bulunan fındık bahçesinde hareketsiz yattığını gördü. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Yabani hayvan saldırısı ihtimali

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Hasan Usman’ın belden aşağısının parçalanmış olduğu belirlendi. Usman’ın yabani hayvanların saldırısına uğramış olabileceği değerlendirildi. Hayatını kaybeden Usman’ın cenazesi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Ailesi ve mahalleli şokta

Hasan Usman’ın kuzeni Bilal Usman, “3 gündür evin lambaları yanmıyordu, bu nedenle şüphelendim. Oğluna telefon açtım, ‘Babanın ışıkları yanmıyor’ dedim. Kendisinde çeşitli rahatsızlıklar da vardı. Oğlu da bir komşumuza ulaşmış ve komşu da bahçeleri gezerken bu durum ile karşılaşmış. Cesedin belden aşağısı yok, hayvanlar parçalamış. Çamaşırları falan çıkarılmış” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Erkan Altunsoy da cesedin sabah saatlerinde komşular tarafından bulunduğunu, belinden aşağı kısmının parçalanmış olduğunu söyledi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.