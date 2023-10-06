Günlerdir kayıptı, belden aşağısının parçalanmış halde bulundu

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 63 yaşındaki Hasan Usman’ın cesedi, komşularının yaptığı aramada fındık bahçesinde bulundu.

KAYNAK: İHA
Günlerdir kayıptı, belden aşağısının parçalanmış halde bulundu

Usman’ın vücudunun bir kısmının yabani hayvanlar tarafından parçalandığı tespit edildi.

Komşuları kapının açık olduğunu fark etti

Olay, Altınordu ilçesi Oğmaca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Usman’dan 3 gündür haber alamayan yakınları, komşularına haber vererek eve bakmalarını istedi. Sabah saatlerinde eve giden komşuları, kapının açık olduğunu fark etti. Bölgede arama yapan komşuları, Usman’ın evinin yaklaşık 100 metre alt kısmında bulunan fındık bahçesinde hareketsiz yattığını gördü. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Yabani hayvan saldırısı ihtimali

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Hasan Usman’ın belden aşağısının parçalanmış olduğu belirlendi. Usman’ın yabani hayvanların saldırısına uğramış olabileceği değerlendirildi. Hayatını kaybeden Usman’ın cenazesi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Ailesi ve mahalleli şokta

Hasan Usman’ın kuzeni Bilal Usman, “3 gündür evin lambaları yanmıyordu, bu nedenle şüphelendim. Oğluna telefon açtım, ‘Babanın ışıkları yanmıyor’ dedim. Kendisinde çeşitli rahatsızlıklar da vardı. Oğlu da bir komşumuza ulaşmış ve komşu da bahçeleri gezerken bu durum ile karşılaşmış. Cesedin belden aşağısı yok, hayvanlar parçalamış. Çamaşırları falan çıkarılmış” diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Erkan Altunsoy da cesedin sabah saatlerinde komşular tarafından bulunduğunu, belinden aşağı kısmının parçalanmış olduğunu söyledi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

aw046998-01-001.jpg

aw046998-10.jpg

aw046998-11-001.jpg

aw046998-04-001.jpg

aw046998-07-001.jpg

aw046998-08-001.jpg

aw046998-03-001.jpg

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Sokak röportajında hükümeti eleştiren cezaevi müdürüne sürgün cezası Gündem
Sokak röportajında hükümeti eleştiren cezaevi müdürüne sürgün cezası
Ali Sunal'dan doğum günü özçekimi. Annesi yanıtsız bırakmadı Magazin
Ali Sunal'dan doğum günü özçekimi. Annesi yanıtsız bırakmadı
Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 3 zanlı yakalandı Yaşam
Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Amerikalı turist, İsrail Müzesi'ndeki heykellere saldırdı Dünya
Amerikalı turist, İsrail Müzesi'ndeki heykellere saldırdı
Uçuruma yuvarlanan kamyonda 5 saatlik yaşam mücadelesi Gündem
Uçuruma yuvarlanan kamyonda 5 saatlik yaşam mücadelesi
Alanyaspor vites arttırdı. Karagümrük'ten üç puanı aldı. Abdullah Şaşkın yazdı Spor
Alanyaspor vites arttırdı. Karagümrük'ten üç puanı aldı. Abdullah Şaşkın yazdı