İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması büyüyor. Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu soruşturmada eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklu bulunuyor.

Uyuşturucu operasyonu çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkartılan şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı. Güney, prosedür gereği hastaneye götürüldü.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Güney jandarma eşliğinde Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ ALINDI

Güney'in İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından saç ve kan örneğinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edildi. Burada saç ve kan örneği veren Güney, daha sonra serbest bırakıldı.

GÜNEY'DEN İLK AÇIKLAMA

ATK'deki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Güney sosyal medya hesabından yayımladığı videoda kendisine iftira atıldığını ileri sürerek şunları söyledi:

"Bu ülkede insan karalamak ne kadar kolay bir şey değil mi?

Elemanın bir tanesi adımı vermiş; ‘o da içiyor’ demiş. Gittim ifademi verdim. Kan, idrar, saç tahlili verdim. Sonuçları bekliyorum."

DÖNGEL'DE SERBEST

Öte yandan şüpheli Melisa Döngel'in de soruşturma kapsamında ATK'de saç ve kan örneği vermesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler Sak, Biliç, Tilki ve Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından kan ve saç örneklerinin alınması için ATK'ye sevk edilmişti.

Buradaki işlemleri tamamlanarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen 4 şüpheli, Başsavcılığın talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Adreslerinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel ve şarkıcı Yusuf Güney'i arama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.

Öte yandan şüpheli Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ile öğütme aparatı ele geçirilmişti.