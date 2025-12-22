İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması çerçevesinde, şarkıcı Yusuf Güney hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Emniyet güçlerinin operasyonuyla gözaltına alınan ünlü sanatçı, prosedür gereği hastaneye götürüldü.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Yusuf Güney, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi. Sessizliğin koruyan şarkıcı, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirildi.

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında İrem Sak, Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak", "kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Biliç, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.