Günlerdir yanan İzmir'den turizm açıklaması: Çeşme güvende!

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) adına Orhan Belge, Alaçatı Turizm Derneği adına Kerem Ünsal ve Turizm Çalışma Grubu adına Yıldırım Aktugan, yaşanan orman yangını felaketinin ardından ortak açıklama yaptı. Açıklamada sahada sergilenen dayanışma ve mücadele ruhuna vurgu yapılarak, "Doğamıza, yaşam alanlarımıza ve ortak hafızamıza zarar veren bu zorlu süreçte gösterilen özveri, dayanışma ve mücadele ruhu; bu güzel coğrafyaya duyduğumuz bağlılığı ve birlikte hareket etmenin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi" denildi.

Yangının başladığı ilk andan itibaren sahada aktif rol oynayan kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, turizm emekçilerine ve gönüllülere teşekkür edilen bildiride, Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, AKUT, Çeşme YAEK, çevre ilçe belediyeleri ve İstanbul, Kayseri, Manisa, Düzce gibi şehirlerden gelen destek ekiplerinin özverili çalışmaları takdirle anıldı.

"TURİZM SEKTÖRÜ ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU"

Çeşme'nin ekonomik ve sosyal dokusunun önemli taşıyıcılarından biri olan turizm sektörünün yangınla mücadelede gösterdiği duyarlılığa da vurgu yapılan açıklamada, "Sahada gece gündüz demeden çalışan, kumanya ve oda yardımı sağlayan, lojistik destek sunan otelcilerimizden restoran sahiplerine, taşımacılardan rehberlere kadar herkesin elini taşın altına koyduğunu görmek, bizleri hem duygulandırdı hem de umutlandırdı" ifadelerine yer verildi.

STK'lar, özellikle yangının turizm sezonunun ortasında gerçekleşmiş olmasının ekonomik etkilerine de dikkat çekti. Sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında yayılan yanıltıcı bilgiler nedeniyle pek çok rezervasyonun iptal edildiği ifade edilen açıklamada, "Tüm yollar güvenle ulaşıma açıktır. Otellerimiz ve işletmelerimiz hizmet vermeye devam etmektedir. Çeşme, misafirlerini her zamanki gibi huzurla ve güvenle ağırlamaya devam ediyor" denildi.

"Doğa kendini toparlıyor, bizler de birlikte iyileşiyoruz" ifadelerine yer verilen açıklamada, hem yerel halkın hem de sektörün yeniden ayağa kalkma iradesi vurgulandı.

AĞAÇLANDIRMA KAMPANYASI BAŞLATILACAK

Açıklamada, yakın zamanda yangınla kül olan bölgelerin yeniden yeşertilmesi için ağaçlandırma kampanyası başlatılacağı belirtildi. Kampanyaya yerel halkın yanı sıra, Türkiye'nin dört bir yanından doğa dostları da davet edilen açıklamada, "Bu güzel coğrafyayı korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur" denildi.

Ağaçlandırma kampanyasının detaylarının önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı ve hem gönüllülere hem de doğasever kurumlara açık olacağı bildirildi. STK'lar, sadece kısa vadeli çözümlerle değil, uzun vadeli hedeflerle de hareket ettiklerini vurguladı. Açıklamada, bundan sonra afet bilincinin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir turizmin güçlendirilmesi adına çeşitli eğitim ve bilinçlendirme programlarının hayata geçirileceği ifade edildi.

STK temsilcileri, sadece yangın zamanlarında değil, tüm yıl boyunca doğa ile barışık bir turizm anlayışının geliştirilmesi için çalışacaklarını belirterek, "Bu güzel coğrafyayı korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur" vurgusunu yaptılar.