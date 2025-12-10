"Çalgı Çengi", "Düğün Dernek", "Ailecek Şaşkınız" ve "Kardeş Payı" gibi yapımlarda rol alan oyuncu Murat Cemcir'den sevindiren haber geldi.

Başarılı oyunculuğuyla adını geniş kitlelere duyuran Cemcir'in yoğun bakımda olduğu öğrenilmişti. Cemcir, zorlu süreci atlattı, dün akşam taburcu oldu.

NE OLMUŞTU

Ünlü oyuncu Murat Cemcir’in evinde rahatsızlanması sonucu apar topar ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmıştı.

Yapılan tetkikler sonucunda oyuncunun, Divertikül kanaması geçirdiği tespit edilmişti. Divertikül kanaması, sinsi gelişen ve yüksek hayati risk taşıyan bir rahatsızlık olması nedeniyle Cemcir'in durumu ciddiyetini korudu.

( Divertikül kanaması, kalın bağırsak duvarında oluşan divertikül adı verilen küçük cep veya kese şeklindeki çıkıntıların içindeki damarların yırtılması veya zedelenmesi sonucu meydana gelir. )

TABURCU OLDU

4 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Murat Cemcir, dün akşam taburcu oldu.