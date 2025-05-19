Günlük 158 TL kesinleşti: Uzman isim değerlendirdi

Yemek kartlarının kullanım alanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primine ilişkin Yargıtay'dan karar çıktı.SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya'daki köşesinde kararı değerlendirdi.
Yemek kartından SGK primi alınmasına ilişkin yargı sürecini anlatan Erdursun "31.12.2022 tarihine kadar tüm bu uygulamalarda SGK primi uygulaması olmaksızın işverenler bu yükümlülüklerini karşılıyorlardı. 31.12.2022 tarihinde diğer uygulamalarda değişiklik olmaksızın sadece yemek kartı/çeki/kuponu uygulamasında değişikliğe gidilmişti." ifadelerini kullandı.
31 Aralık 2022 itibariyle yemek kartlarına, asgari ücretin brüt tutarının yüzde 23.65’i tutarına kadarki kısmı için SGK prim istisnası getirilmişti. Bu tutarın üzerinde olanlarda işverenin SGK'ya prim ödemesi isteniyordu.
DANIŞTAY İPTAL ETTİ AMA SGK TARAFINDAN GENELGE YAYIMLADI
SGK'nın prim istemesine karşı açılan davada Danıştay, 2024 Mayıs ayında karar iptal edilerek yemek kartında asgari ücretin brüt tutarının yüzde 23.65’i iptal edilerek sınırlama kaldırıldı.
FakatSGK bu kararın ardından 31 Aralık 2024’te 2024/17 sayılı Genelge yayımladı ve günlük istisna tutarını 158 TL olarak belirledi.
Yemek kartlarında çalışma gününe göre, günlük 158 TL’nin üzerinde olan yemek kartlarının yemek dışında market ve diğer harcamalarda kullanılması durumunda sigorta primine tabi olacağı açıklandı.
Erdursun ödenen prim hesaplamasını şöyle aktardı;
"Örneğin: Ayda 22 gün çalışması olan kişi için işveren çalışanına 10 bin TL’lik yemek kartı veriyor ise, çalışan bu tutarın tamamını yemek harcaması olarak kullanıyorsa sigorta primine tabi olmuyor; ancak market ve diğer harcamalarda kullanıyor ise 22 gün X 158 TL = 3.476 TL’si sigorta priminden istisna oluyor, kalan 10.000-3.476= 6.524 TL için sigorta primi ödenmesi gerekiyordu."
Konuya ilişkin yargı sürecinde karar verildi; Yemek Kartı Hizmetleri Derneği konuyu mahkemeye taşıdı. Dernek tarafından yapılan açıklamada yemek kartı yardımlarının SGK primine tabi olup olmadığına ilişkin uzun süredir devam eden hukuki sürecin sonuçlandığı ve Danıştay'ın nihai kararıyla yardımların SGK priminden muaf olduğunu tescillediğini bildirdi.
‘’ÇALIŞANLARI ZOR DURUMDA BIRAKACAK…’’
Erdursun kararı şöyle değerlendirdi:
"Ekonomide yaşanan belirsizlikler, sabit gelirlilerin alım gücü değerinin düşmesi, çalışanlar açısından işverenleri tarafından yemek yardımı olarak verilen yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanılması son derece normal bir durumdur. Hükümetin sabit gelirlilerin alım gücünü artırıcı hamleler yaparak bu konuya müdahale etmesi gerekirken, çalışanları zor durumda bırakacak bu uygulamanın yüksek mahkemece reddedilmesi son derece olumlu bir karar olmuştur."