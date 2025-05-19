Günlük 158 TL kesinleşti: Uzman isim değerlendirdi

Yemek kartlarının kullanım alanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primine ilişkin Yargıtay'dan karar çıktı.SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya'daki köşesinde kararı değerlendirdi.

Yemek kartından SGK primi alınmasına ilişkin yargı sürecini anlatan Erdursun "31.12.2022 tarihine kadar tüm bu uygulamalarda SGK primi uy­gulaması olmaksızın işverenler bu yükümlülüklerini karşılıyorlardı. 31.12.2022 tarihinde diğer uygula­malarda değişiklik olmaksızın sa­dece yemek kartı/çeki/kuponu uy­gulamasında değişikliğe gidilmişti." ifadelerini kullandı.

31 Aralık 2022 itibariyle yemek kartlarına, asgari ücretin brüt tutarının yüzde 23.65’i tutarına kadarki kısmı için SGK prim istisnası getirilmişti. Bu tutarın üzerinde olanlarda işverenin SGK'ya prim ödemesi isteniyordu.

DANIŞTAY İPTAL ETTİ AMA SGK TARAFINDAN GENELGE YAYIMLADI

SGK'nın prim istemesine karşı açılan davada Danıştay, 2024 Mayıs ayında karar iptal edilerek yemek kartında asga­ri ücretin brüt tutarının yüzde 23.65’i iptal edilerek sınırlama kaldırıldı.

FakatSGK bu kararın ardından 31 Aralık 2024’te 2024/17 sayılı Genel­ge yayımladı ve günlük istisna tutarını 158 TL olarak belirledi.

Yemek kartlarında çalışma günü­ne göre, günlük 158 TL’nin üzerin­de olan yemek kartlarının yemek dı­şında market ve diğer harcamalar­da kullanılması durumunda sigorta primine tabi olacağı açıklandı.

Erdursun ödenen prim hesaplamasını şöyle aktardı;

"Örneğin: Ayda 22 gün çalışması olan kişi için işveren çalışanına 10 bin TL’lik yemek kartı veriyor ise, çalışan bu tutarın tamamını yemek harcaması olarak kullanıyorsa sigor­ta primine tabi olmuyor; ancak mar­ket ve diğer harcamalarda kullanıyor ise 22 gün X 158 TL = 3.476 TL’si si­gorta priminden istisna oluyor, kalan 10.000-3.476= 6.524 TL için sigorta primi ödenmesi gerekiyordu."

Konuya ilişkin yargı sürecinde karar verildi; Yemek Kartı Hizmet­leri Derneği konuyu mahkemeye taşıdı. Dernek tarafından yapılan açıklamada yemek kartı yardımlarının SGK primine tabi olup olmadığına ilişkin uzun süredir devam eden hukuki sürecin sonuçlandığı ve Danıştay'ın nihai kararıyla yardımların SGK priminden muaf olduğunu tescillediğini bildirdi.



‘’ÇALIŞANLARI ZOR DURUMDA BIRA­KACAK…’’



Erdursun kararı şöyle değerlendirdi:

"Ekonomide yaşanan belirsizlik­ler, sabit gelirlilerin alım gücü değe­rinin düşmesi, çalışanlar açısından işverenleri tarafından yemek yardı­mı olarak verilen yemek kartlarının market alışverişlerinde kullanılma­sı son derece normal bir durumdur. Hükümetin sabit gelirlilerin alım gücünü artırıcı hamleler yaparak bu konuya müdahale etmesi gerekir­ken, çalışanları zor durumda bıra­kacak bu uygulamanın yüksek mah­kemece reddedilmesi son derece olumlu bir karar olmuştur."