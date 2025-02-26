Günlük 2 milyon lira! Adana’daki yasadışı bahis şebekesi’ çökertildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Günlük 2 milyon lira! Adana’daki yasadışı bahis şebekesi’ çökertildi

Adana’da yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynattığı iddia edilen 4 kişilik bir şebeke çökertildi. Şebeke üyelerinin operasyon kapsamında 2 milyon lira topladığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışı bağlantılı bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatan şebekeyi, 2 aylık teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

Şebeke elebaşı B.T.'nin Çukurova ilçesinde kiraladığı ofiste 32 bin lira maaşla vardiyalı olarak çalıştırdığı K.B., K.O., M.A. ve E.Y.'nin, ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına bahis oynattığı tespit edildi.

Şüphelilerin banka hesaplarındaki günlük hareketliliğin 2 milyon lira olduğu, suçtan elde edilen paranın ise kripto paraya çevrildiği saptandı. Bu tespitlerle operasyon için harekete geçen ekipler, B.T.'yi evine yapılan baskında, 4 şüpheliyi ise ofiste suçüstü gözaltına aldı.

Evde ve ofisteki aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyete götürülen şüphelilerden B.T., sorgusunda, yasa dışı bahis oynatmadığını, çağrı merkezi işletmek için ofisi tuttuğunu öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T., K.B. ve K.O. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, M.A. ile E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Günlük 2 milyon lira! Adana yasa dışı bahis şebekesi çökertildi

Günlük 2 milyon lira! Adana yasa dışı bahis şebekesi çökertildi

Günlük 2 milyon lira! Adana yasa dışı bahis şebekesi çökertildi

Günlük 2 milyon lira! Adana yasa dışı bahis şebekesi çökertildi

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