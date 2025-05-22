Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (22.05.2025)

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 440 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 312 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 938 bin 735 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 938 bin 894 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,7 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 282 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 441 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.