Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (29 Mayıs 2025)

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 597 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 88 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 935 bin 672 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 938 bin 435 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,3 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 314 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 289 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.