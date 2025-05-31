Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (31 Mayıs 2025)

Düzenleme: Kaynak: AA
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (31 Mayıs 2025)

Türkiye'de dün günlük bazda 896 bin 664 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 905 bin 344 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 629 megavatsaatle 16.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 80 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 896 bin 664 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 905 bin 344 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 15,3 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 106 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 787 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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