Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 935 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 328 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 801 bin 208 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 796 bin 548 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,5 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,5 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,2 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 508 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 22 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.