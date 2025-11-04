Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 756 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 350 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 889 bin 327 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 882 bin 390 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 26,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,7 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 327 megavatsaat elektrik ihracatı, 462 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.