Günlük elektrik üretimi tüketimi geçti

Türkiye'de dün günlük bazda 897 bin 641 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 134 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 50 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 780 megavatsaatle 05.00'te kaydedildi.

Günlük bazda 897 bin 641 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 134 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,1 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,4 ile rüzgar santralleri ve yüzde 13,2 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 637 megavatsaat elektrik ihracatı, 1955 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.