Günlük hayatta doğru bildiğimiz 25 yanlış

Günlük hayatta doğru bildiğimiz 25 yanlış
Taner Yener

Günlük hayatımızda doğru bildiğimizi sandığımız birçok bilgi aslında tamamen yanlış olabilir. İşte, bugüne kadar doğru sandığınız ama gerçekte yanlış olan 25 yaygın bilgi! Okuyunca çok şaşıracaksınız...

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Günlük hayatta doğru bildiğimiz 25 yanlış 1

1. Şimşek çakarken araba güvenli bir yerdir: Arabanın metal gövdesi, şimşek çakarken güvenlik sağlar.

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Günlük hayatta doğru bildiğimiz 25 yanlış 2

2. Yılanlar sadece soğukkanlı değildir: Yılanlar çevre sıcaklığına göre vücut sıcaklıklarını ayarlayabilirler.

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Günlük hayatta doğru bildiğimiz 25 yanlış 3

3. Yarasa kör değildir: Yarasa, sanılanın aksine oldukça iyi görür, avlanırken ekolokasyon kullanır.

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Günlük hayatta doğru bildiğimiz 25 yanlış 4

4. Vikingler boynuzlu miğfer takmazdı: Vikingler’in boynuzlu miğfer kullandığı yanılgıdır.

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Günlük hayatta doğru bildiğimiz 25 yanlış 5

5. Tuz suyun kaynama noktasını düşürmez: Tuz, suyun kaynama noktasını yükseltir.

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Günlük hayatta doğru bildiğimiz 25 yanlış 6

6. Şeker çocukları hiperaktif yapmaz: Şekerin çocukları hiperaktif yaptığına dair bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır.

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Günlük hayatta doğru bildiğimiz 25 yanlış 7

7. Napolyon kısa boylu değildi: Napolyon, dönemin ortalama boyuna sahipti.

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Günlük hayatta doğru bildiğimiz 25 yanlış 8

8. Kutup ayılarının solak olduğuna dair kanıt yok: Kutup ayılarının solak olduğuna dair bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır.

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Günlük hayatta doğru bildiğimiz 25 yanlış 9

9. Kuşlar insan kokusu yüzünden yavrularını terk etmez: Kuşlar, insan kokusu nedeniyle yavrularını terk etmezler.

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Günlük hayatta doğru bildiğimiz 25 yanlış 10

10. Köpek yaşını 7 ile çarpmak yanlıştır: Köpek yaşı insan yaşına 7 ile çarpılarak hesaplanmaz, daha karmaşık bir hesaplama vardır.

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Günlük hayatta doğru bildiğimiz 25 yanlış 11

11. Köpekler patilerinden terler: Köpekler, patilerindeki ter bezleri aracılığıyla terler.

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Günlük hayatta doğru bildiğimiz 25 yanlış 12

12. Kelebeklerin ömrü bir gün değildir: Bazı kelebek türleri haftalarca hatta aylarca yaşayabilir.

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Günlük hayatta doğru bildiğimiz 25 yanlış 13

13. Köpekler ter bezlerine sahiptir: Köpeklerin patilerinde ter bezleri bulunur.

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Günlük hayatta doğru bildiğimiz 25 yanlış 14

13. Köpek yaşını 7 ile çarpmak yanlıştır: Köpek yaşı insan yaşına 7 ile çarpılarak hesaplanmaz, daha karmaşık bir hesaplama vardır.

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Günlük hayatta doğru bildiğimiz 25 yanlış 15

14. Kediler süt içmeyi sevmez: Kediler genellikle laktoz intoleransı yaşar, bu yüzden süt içmekten hoşlanmazlar.

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Günlük hayatta doğru bildiğimiz 25 yanlış 16

15. Karanlıkta okumak gözlere zarar vermez: Karanlıkta okumak göz sağlığını bozmaz, sadece yorgunluğa neden olur.

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Günlük hayatta doğru bildiğimiz 25 yanlış 17

16. Balinalar balık değildir: Balinalar, memelidir.

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Günlük hayatta doğru bildiğimiz 25 yanlış 18

17. Develer hörgüçlerinde su depolamaz: Develer, hörgüçlerinde su değil yağ depolar.

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Günlük hayatta doğru bildiğimiz 25 yanlış 19

18. Altın balıkların hafızası 3 saniye değil: Altın balıklarının hafızası birkaç aya kadar uzanabilir.

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Günlük hayatta doğru bildiğimiz 25 yanlış 20

19. Bukalemunlar kamufle için renk değiştirmez: Renk değişimi, bukalemunların ruh halini ve sıcaklıklarını ifade etmelerine yardımcı olur.

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Günlük hayatta doğru bildiğimiz 25 yanlış 21

20. İnsanlar beyinlerinin yüzde 10’unu kullanmaz: İnsanlar beyinlerinin çok büyük bir kısmını aktif olarak kullanır.

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Günlük hayatta doğru bildiğimiz 25 yanlış 22

21. Balıklar boğulabilir: Balıklar, oksijen eksikliği nedeniyle boğulabilirler.

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Günlük hayatta doğru bildiğimiz 25 yanlış 23

22. Yıldırım aynı yere iki kez düşebilir: Aynı yere birden fazla kez yıldırım düşebilir.

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Günlük hayatta doğru bildiğimiz 25 yanlış 24

25. yılanlar soğukkanlı olmaktan fazlasını yapar: Yılanlar, çevrelerine göre sıcaklık ayarlaması yapabilirler.

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Günlük hayatta doğru bildiğimiz 25 yanlış 25

Bu şaşırtıcı gerçekler, aslında doğru bildiğimiz birçok bilginin yanlış olduğunu gösteriyor!

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