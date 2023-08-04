Günlük sağlıklı beslenme nasıl olmalı?

Beslenme alışkanlığı, zihinsel ve bedensel faaliyetleri etkileyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Yeteri kadar uyuduğunuz halde hala kendinizi yorgun hissediyorsanız mutlaka beslenme alışkanlığınızı gözden geçirmelisiniz.

Günlük sağlıklı beslenme nasıl olmalı?

Editör: Ali Öncü

SABAH

Güne sıvı tüketerek başlayın

Sabah uyandığınızda bir bardak su içtikten sonra, limonlu ılık su hazırlayın. Limonlu su, vücudunuzun pH dengesini sağlaması için iyi bir başlangıç olacak.

Şekersiz kahve

Kahve keyfinizi tatlandırıcı içermeyen sade kahveden yana kullanın.

İşlenmiş karbonhidratlardan uzak durun

Pastane ürünleri sabah kahvaltınız için iyi bir seçenek değil. Güne karbonhidratla başlamak istiyorsanız lifli gıdalara yönelin. Enerji seviyenizi yükseltmek ve sindiriminizi kolaylaştırmak için ideal bir seçim olur.

ÖĞLEN

Yeşil çay için

Sürekli kahve içmek, gerginliğe ve odaklanma sorunu yaşamanıza neden olabilir. Onun yerine antioksidan yönünden zengin olan yeşil çayı tüketin.

Soslardan uzak durun

Soslar yediklerinize ekstra lezzet verse de sağlıklı bir beslenme olmadığı kesin. Eğer tabağınızda farklı bir tat istiyorsanız baharatlara yönelin.

Bol yeşillik tüketin

Söz konusu öğlen yemeği olduğunda tabağınızda mutlaka yeşilliklerin olmasına özen gösterin.

AKŞAM

Meyve tüketin

Yemekten sonra tatlı yerine taze meyveler ve bir parça bitter çikolata tüketmeye çalışın.

Su hep yanınızda olsun

Su içmek sağlıklı beslenmenin en önemli anahtarı. Sabahları enerjik ve berrak bir zihinle uyanmak istiyorsanız uykunuzun arasında dahi olsa su tüketmeye özen gösterin.

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