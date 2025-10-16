Uzmanlar, özellikle sabah saatlerindeki hafif egzersizin yağ yakımında ekstra avantaj sağladığını ifade etti.

Modern yaşamın getirdiği hareketsizliğin vücut üzerindeki olumsuz etkileri tartışılırken, uluslararası bilim camiasından gelen yeni bulgular, günlük rutine eklenecek sadece 30 dakikalık hafif aktivitenin bile metabolizmayı önemli ölçüde güçlendirdiğini gözler önüne serdi.

Çeşitli bilimsel araştırmaların sonuçları ve önde gelen uzmanların görüşleri, bu basit adımın uzun vadeli sağlık ve kilo kontrolü için kritik önem taşıdığını vurguladı.

HAFİF AKTİVİTE, BÜYÜK ETKİ

Sonuçları saygın bilim dergilerinde yayımlanan araştırmalar, tempolu yürüyüş veya bisiklet sürme gibi orta yoğunluktaki aerobik aktivitelerin, vücudun dinlenme halindeyken bile kalori yakma hızını (bazal metabolizma) artırdığını gösterdi. Bilim insanları, kas dokusunun, yağ dokusundan daha fazla enerji harcaması nedeniyle, düzenli hareketin dolaylı yoldan metabolik hızı kalıcı olarak yükselttiğine dikkat çekti.

ABD'nin önde gelen sağlık merkezlerinden Mayo Clinic'te kardiyovasküler tıp uzmanı olan Dr. Michael J. Joyner, bu konuda yaptığı değerlendirmede, "Egzersiz Dışı Aktivite Termojenezi (NEAT) olarak adlandırılan ve gün içindeki yürüyüş, ayakta durma gibi spor harici hareketleri kapsayan aktivite, metabolizma hızını artırmanın en etkili yollarından biri olarak kabul edildi" ifadelerini kullandı.

Dr. Joyner, yarım saatlik tempolu bir yürüyüşün ortalama 300-400 kalori yakılmasına olanak tanıdığını ve bunun vücut kompozisyonunu iyileştirmede uzun vadede önemli katkı sağladığını belirtti.

SABAH HAREKETİ YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRDI

Öte yandan, İsveç'teki Karolinska Enstitüsü'nden Prof. Dr. Juleen Zierath liderliğindeki bir araştırma ekibi ise, egzersizin günün hangi saatinde yapıldığının metabolizma üzerindeki etkisini inceledi.

Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri (PNAS) dergisinde yayımlanan bu çalışma, biyolojik saatle uyumlu olarak erken saatlerde (insanlarda sabah egzersizine tekabül eden dönemde) yapılan egzersizin, metabolizmayı daha fazla hızlandırarak yağ yakımında akşam saatlerine göre daha etkili olduğunu ortaya koydu.

Prof. Dr. Zierath, bulgulara ilişkin açıklamasında, "Elde ettiğimiz sonuçlar, metabolizmayı hızlandırma ve yağ yakma konularında, sabah yapılan egzersizin akşam yapılan egzersize oranla daha etkili olabileceğini gösterdi. Eğer bu bulgular insanlar için de geçerliyse, bu durum kilo problemi yaşayan bireyler için önemli bir adım olabilir" şeklinde ifade etti.

Uzmanlar, genel sağlık rehberlerinin de günde en az 30 dakikalık orta yoğunlukta fiziksel aktiviteyi tavsiye ettiğini, bu basit alışkanlığın sadece kilo kontrolüne değil, aynı zamanda kalp damar hastalıkları ve diyabet gibi kronik rahatsızlıkların önlenmesine de yardımcı olduğunu vurguladı.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) eski danışmanlarından ve fiziksel aktivite rehberlerinin hazırlanmasında görev alan Prof. Dr. Barbara E. Ainsworth gibi isimler, düzenli aktivitenin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve enfeksiyonlara karşı koruma sağladığını da kaydetti.

Bilim dünyası, bireyleri "egzersiz yapmaya zaman bulamıyorum" mazeretini bir kenara bırakmaya ve gün içine serpiştirilecek kısa molalarla bile bu 30 dakikalık eşiği doldurmaya çağırdı.