Günlük yaşantıdaki hangi zorluklar uyurgezerliğe neden oluyor? Bakın uzmanlar ve bilim bakın ne diyor!

Uyurgezerlik, uyku sırasında kişinin bilinçsiz bir şekilde yürüyüş yapması veya hareket etmesi durumu olarak tanımlandı. Bu durum, hem birey hem de çevresi için çeşitli riskler taşıyabilir. Yapılan bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, uyurgezerliğe yol açan günlük yaşantıdaki zorlukları ortaya koydu.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Nöroloji Uzmanı Dr. Mehtap Acar, uyurgezerliğin genetik yatkınlık, stres, uyku bozuklukları ve yorgunluk gibi faktörlerden kaynaklanabileceğini belirtti.

Dr. Acar, "Uyurgezerlik, genellikle çocukluk döneminde başlar ve ergenlik döneminde azalır. Ancak, yetişkinlerde de stres, düzensiz uyku saatleri ve yorgunluk gibi nedenlerle ortaya çıkabilir" dedi.

UYURGEZERLİĞE NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Stres ve Kaygı: Günlük yaşamda karşılaşılan stres ve kaygı, uyku kalitesini olumsuz etkileyerek uyurgezerliğe neden olabilir. Psikolog Dr. Mehmet Kesikminare, "Stresli bir iş ortamı veya kişisel sorunlar, uyku sırasında bilinçsiz hareketlere yol açabilir" şeklinde açıkladı.

Uyku Yoksunluğu: Yeterli uyku alamamak, uyku düzenini bozarak uyurgezerlik riskini artırır.

Uyku uzmanı Dr. Seda Koşak Kağanoğlu, "Uzun süreli uykusuzluk, beyin fonksiyonlarını etkileyerek uyurgezerliğe neden olabilir" dedi.

Düzensiz Uyku Saatleri: Jetlag, vardiyalı çalışma gibi düzensiz uyku saatleri, vücudun biyolojik ritmini bozarak uyurgezerliğe yol açabilir. Dr. Acar, "Biyolojik saatimizin bozulması, uyku sırasında normal olmayan davranışlara neden olabilir" dedi.

Alkol ve İlaç Kullanımı: Alkol ve bazı ilaçlar, uyku düzenini bozarak uyurgezerlik riskini artırabilir. Dr. Kesikminare, "Alkol ve yatıştırıcı ilaçlar, uyku sırasında bilinçsiz hareketlere yol açabilir" şeklinde uyardı.

TEDAVİ VE ÖNLEMLER

Uyurgezerlik tedavisinde, altta yatan nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlere yönelik tedavi yöntemlerinin uygulanması önemli.

Dr. Kağanoğlu, "Stres yönetimi, düzenli uyku saatleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları, uyurgezerlik riskini azaltabilir" dedi.

Ayrıca, uyurgezerlik sırasında kişinin kendisine zarar vermesini önlemek için evde bazı güvenlik önlemleri alınmalı. Balkon ve pencere kapılarının kilitlenmesi, kesici aletlerin ortadan kaldırılması gibi önlemler, uyurgezer bireylerin güvenliğini sağlar.

Günlük yaşamda karşılaşılan stres, uyku yoksunluğu ve düzensiz uyku saatleri gibi zorluklar, uyurgezerliğe neden olabilir.

Uzmanlar, bu durumun önlenmesi için stres yönetimi ve düzenli uyku alışkanlıklarının önemine dikkat çekti.