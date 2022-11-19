Günseli Kato kadınlar için ne dedi? Günseli Kato kimdir, neden gündem oldu?

Minyatür ve performans sanatçısı Günseli Kato, "Kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir" ifadelerini kullandı.

Günseli Kato annelik üzerine açılan sohbet esnasında, "Çocuk doğurmak kadar güzel bir şey yok bir kadın için. Bir kadının çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır, ben onu bilir onu söylerim, kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir" diye konuştu.

Günseli Kato, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik durum, sağlık durumu ayrı mesele ama doğurduğunuz zaman mertebe katediyorsunuz unutmayın, insan olarak bir canlıya can vermek ve onu büyütmek... Erkekler için bunu söyleyemeyeceğim maalesef, kadınlar için çok önemli.

İyi ki doğurdum ama gittim Japonya'da doğurdum, ben çok kalabalık bir aile, çok çocuğum olsun isteyen bir aile tahayyül ederdim, ama Japon'dan birçok çocuk olmaz... Bir tane yeter çok şükür Rabbim bana böyle güzel bir melez çocuk verdi."

GÜNSELİ KATO KİMDİR?

1956 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Günseli Kato'nun resim sanatına ilgisi 1974 yılında Profesör Süheyl Ünver'in Topkapı Sarayı Müzesi'nde verdiği minyatür derslerine katılmasıyla başladı. Türkiye'ye dönmeden önce 12 yıl boyunca, bir İslam seramik sanatı uzmanı olan Takuo Kato'nun atölyesinde çalıştı.

1981 yılında Japonya'nın Sato Bursu'nu kazanması üzerine Tokyo Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Geleneksel Japon Resmi Bölümü'nde Profesör Hirayama Ikuo ile çalışarak eğitimini tamamladı.

Günseli Kato, Tokyo'da okuduğu okulda 1983 yılından beri Türk minyatür sanatı üzerine dersler veriyor. Türkiye'ye dönmeden önce 12 yıl boyunca, bir İslam seramik sanatı uzmanı olan Takuo Kato'nun atölyesinde çalıştı. 1994 yılında Asahi Gazetesi Kültür Merkezi'nde Günseli Kato Türk minyatür sınıfı açıldı. Kato yılda iki kez bu okulda ders vermeyi sürdürüyor.

Türkiye'ye döndüğünden beri Türk ve Japon kültürlerini harmanlayarak ve minyatür sanatı öğelerini performans, heykel ve resim gibi alanlara taşıyarak gelenekseli çağdaş sanat anlayışıyla buluşturmaktadır. Kültürel öğelerle hem geçmişi vurgulayıp hem de kültürler üstü bir alan oluşturmaktadır. Bu farklı sanat disiplinlerini ve ideallerini buluşturduğu sergilerini İstanbul'da bir çok tarihi mekanda açmıştır ve çalışmalarına devam etmektedir. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde ders vermeye devam eden Kato, Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın (AÇEV) yeni projelerinde yer almaktadır. 2010 yılından beri Türk televizyon kanallarında kültür ve sanat hakkında programlar yapmakta ve sunmaktadır.