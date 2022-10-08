Sahibinden.com bu ilanlarla doldu. Günü kurtarma politikaları yarınlarımızı yok ediyor

Türkiye'de hayvancılık aşağıya yetiştiriciye yüklenen maliyet artışlarının da etkisi ile günden güne geriye gidiyor. Aile hayvancılığı bitme noktasına dayanırken, damızlık hayvanlar kesiliyor. Uzmanlar, eğer önlem alınmazsa ilerleyen dönemlerde hayvansal gıdalara ulaşmakta çok zorluk çekileceğini belirtiyor. Artık hayvanı kalmayan aile işletmelerinde kapılara kilit vuruldu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Ebru Küçükaydın, sahibinden.com adlı sitenin satılık büyükbaş hayvanlarla dolduğunu belirtti.

Paylaşımını sitedeki satılık inek ilanlarından bir görselle yapan Küçükaydın ifadeleri kullandı:

"Mış gibi" politikalarınızla günü kurtardınız belki ama yarınlarımız yok oldu!

Tarım ve hayvancılık bitti!!!

http://sahibinden.com’a bakın ‘SAHİBİNDEN SATILIK İNEK” ilanlarıyla dolu.

Söz bitti ama sizin yalanlarınız bitmedi!!!

#ArtıkYalanaDoyduk"