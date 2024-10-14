Günümüz Türkçesiyle Türk Klasikleri’ni okuma zamanı

Yarım asrı geride bırakıp kitap yayıncılığında başarılarla dolu 60. yılına ulaşan Ötüken Neşriyat şimdiden kendisini 100. Yıla taşıyacak hamlelere imza atıyor. Bunun güzel örneklerinden biri de edebiyat tarihimizde yer etmiş 21 eserden oluşan Günümüz Türkçesiyle Türk Klasikleri Dizisi…

Kuruluşundan itibaren “Her Zaman Okunacak Kitaplar” yayımlamayı ilke edinen Ötüken Neşriyat, uzun yıllar bir arada çalışmanın imkânlarını her nesilde en çok okunan kitaplara imza atarak taçlandırmış bir kadroya sahip. Edebiyat, tarih, musiki, kültür, sanat, spor ve benzerî alanlarda iki bini aşkın kitabı envanterinde bulunduran Ötüken Neşriyat ülkemizdeki kitap yayın sektörünün önemli köşe taşlarından biri. Yayın hayatının 60. Yılında kültür hayatımıza katkılar vermeyi sürdüren Ötüken Neşriyat’ın, “Günümüz Türkçesiyle Türk Klasikleri Dizisi” de roman edebiyatımızın ilk ürünleri sayılan eserleri gündeme taşıması bakımından değerli ve önemli bir proje.

Edebiyat geçmişimizde çok özel bir yere sahip eserlerden oluşan dizinin 21 kitaplık ilk bölümü okurla buluştu. Gerek yayına hazırlayan usta kalemleri, gerekse muhteşem görsellikteki özgün kapak tasarımlarıyla “Oku beni” diye bağıran dizide kimler ve neler yok ki?

Şinasi, Şemseddin Sami, Namık Kemal, Ahmet Midhat Efendi, Samipaşazade Sezai, Recaizade Mahmut Ekrem, Filibeli Ahmet Hilmi, Nabizade Nâzım, Halid Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf ve Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi edebiyat tarihimizin öncü isimlerinin roman, hikâye ve piyesleri bu diziyle yeniden canlanıyor. İntibah’tan Araba Sevdası’na, Vatan Yahut Silistre’den Şair Evlenmesi’ne, Şıpsevdi’den Karabibik’e, Eylül’den Sergüzeşt’e, A’mak-ı Hayal’den Aşk-ı Memnu’ya edebiyat tarihimizin klasikleşmiş onlarca eseri, alanında uzman bir kadro tarafından sadeleştirilip okura sunuluyor. Günümüz Türkçesiyle hazırlanan Türk klasikleri, her bir kitap için özel olarak çizdirilen kapak görselleri, şık tasarımları, eserlerin aslına ve ruhuna sadık sadeleştirmeleriyle, okuma alışkanlığı klasiklerle gelişmiş bir kuşağın çocukları ve torunları için tam bir edebiyat ziyafeti…

Dizide yer alan 21 eserin hepsinden burada bahsetmek mümkün değil. Türk edebiyatının uzun serüveni içerisinde kaleme almış en özgün çalışmalardan biri olan, “A’mak-ı Hayal” (Hayalin Derinlikleri) dizide dikkat çeken eserlerden biri. İkinci Meşrutiyet devrinin en ilginç fikir ve sanat adamlarından olan Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi’nin kaleme aldığı “A’mak-ı Hayal” Doğukan Oruç tarafından yayına hazırlanmış.

Özgün anlatımıyla Türk Klasikleri arasında yer almış “A’mak-ı Hayal”in konusu özetle şöyle:

Materyalist öğretinin hüküm sürdüğü bir çağda vicdanı ile aklı arasındaki çelişkilerin iç sıkıntısını yaşayan Râci’nin hayatı Aynalı Baba adındaki tuhaf görünümlü bir bilgeyle karşılaştıktan sonra altüst olur. Önünde hayalin derinliklerine doğru uzanan geniş bir yol açılan Râci, bu yolda sayısız maceralara girişir, nice badireler atlatır. Aynalı Baba’nın rehberliğinde çıktığı bu yolculukta hem kendisine hem de evrene dair hakikatleri anlamaya çalışır. İnsanın nihayetinde kendisini anlamasını sağlayan bu yol uzun ve çetrefillidir. Râci bu yolda karşısına çıkan engeller, tuzaklar ve ayartmalarla başa çıkabilecek midir? Şüpheleri giderilecek, vicdanı tatmin olacak mıdır?

Bir bakıma nefis terbiyesi sürecinin ve hakikat arayışının masalsı bir anlatımını sunan “A’mak-ı Hayal” gerek devrinin sorunlarına tasavvufî öğreti ışığında çözümler araması gerekse bu arayışın öyküsünü mesnevilerin, efsanelerin, menkıbelerin roman formatına taşınmış zengin dünyası içinde aktarması bakımından Türk edebiyatının ilgi çekici çalışmaları arasındaki yerini korumayı sürdürür. Bütün bu yönleriyle “A’mak-ı Hayal” Türk edebiyatının klasikleri arasında özel bir yer edinmeyi başarmıştır.

Ötüken Neşriyat

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