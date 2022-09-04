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Ünlü isim 47 yıl önce çekilen fotoğrafını paylaştı

Günümüz magazin dünyasının ünlü isimlerinden bazıları yıllar önce çekilmiş çocukluk, ergenlik, gençlik, askerlik gibi dönemlerinde çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada yayınlamaya devam ediyor

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 08:02
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 09:08
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Günümüzün magazin ünlüleri yıllar önce çekilmiş eski fotoğraflarını albümlerden çıkartıp sevenleriyle paylaşıyorlar

Ünlü isim 47 yıl önce çekilen fotoğrafını paylaştı
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Ünlü gurme Vedat Milor, zaman zaman takipçileri ile paylaştığı gençlik fotoğraflarına bir yenisini ekledi. Milor, siyah beyaz fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı ve altına şu notu düştü:

İki fotoğraf. 47 sene arayla çekilmiş. Sizi meraklandırmak için hangisinin 47 sene öncesine ait olduğunu söylemeyeceğim.

Bir takipçisi Vedat Milor'un paylaşımına "Bence ikinci fotoğraf yeni çekilmiş. Masada akıllı telefon var. 47 sene önce o telefonlardan henüz yoktu." yorumunu yaptı. 

Milor'dan takipçisine yanıt gecikmedi:

"Akıl yürütme süper. Felsefe bölümünde mantık profesörü müsünüz?" 

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