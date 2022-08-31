﻿Günün hangi saatinde ne içmeli?

SAAT 08.00 / Uyanınca 1 bardak ılık su için



Vücut gece boyunca toksin üretiyor. Uyuma sırasında sıvı kaybı devam ederken, sıvı alımımız duruyor. Bu maddelerin vücuttan atılımını kolaylaştırmak ve vücudun ısı mekanizmasını gün boyunca dengelemek için sabahın erken saatlerinde sıvı almak çok yararlı. Bu nedenle uyanır uyanmaz bir bardak su veya bitki çayı içmek bu saatler için en uygunu. İçtiğiniz ılık suya birkaç damla limon suyu konulursa iyi olacaktır.

Günün ilk öğününde yani kahvaltıda sizi uyandıracak, uyaracak bir içecektir çay veya kahve. İçerdiği kafein sayesinde gün ortasına kadar sizi formda tutar, zihni uyarır ve konsantrasyonu artırır. Kahve ve çay sinir sistemini uyaran maddeler içeriyor. Bu maddeler ani enerji verip, zihni açıyor ve konsantrasyonu artırıyor ve ayrıca metabolizmayı hızlandırıyor.



SAAT 10.30 / Ara öğünde 1 bardak taze sebze suyu veya süt

Sabahları saat 10:00 ile 11:00 arasında vücudun su rezervi azalır, kan şekeri düşer. Vücutta yorgunluk ve konsantrasyon azalır.Kan şekerini düzenleyecek bir içecek bu saatle için en uygunu.



Sebze suları özellikle sıcak havalarda terle kaybedilen vitamin ve mineral tuzlarının geri alımını sağlıyor.

SAAT 12:00 / Öğlen yemeği saati Ayran veya maden suyu

Enerjisi yüksek olmayan , sağlıklı bir seçenek olarak ayran veya maden suyunu tercih edebilirsiniz. Ayran kalsiyum ihtiyacınız için yardımcı olur. Ayrıca maden sularında bulunan mineraller gün ortası için iyi bir takviye sağlar. Ayran yerine kefir öğlen yemeği için başka bir kalsiyum içeren ve prebiyotik bir içecek. Ayranın içine taze nane katarak , nanenin ödem söktürücü özelliğinden de faydalanılabilir.



SAAT 15:00 / Yemekten sonra hazmı kolaylaştıran bir içecek

Yenilen yemekle beraber mide hacminiz artar, ve mide etrafındaki kan damarlarına daha yoğun bir kan akışı olduğu için , pek çok insana öğlen yemeğinden sonra uyku hissi bastırır. 1 fincan çay için. Çay, hem hazmı kolaylaştırıyor, hem de içeriğindeki tein maddesi nedeniyle genelde bu saatlerde baş gösteren uyku halini engelleyerek canlılık katıyor.

SAAT 19:00-20:00 /Akşam öğününde kefir

Kefirin içinde bulunan sağlıklı bakterilerin bünyeyi birçok hastalıktan koruduğu ve hücreleri yenilediği biliniyor.



SAAT 23:00 / Süt için gece uykuda salgılanan büyüme hormonunuz sayesinde kemiklerinizi koruyun

Gece uykusuyla beraber büyüme hormonu ortaya çıkar, büyüme hormonu tabii ki artık bizleri büyütmüyor, ancak gün içinde yıpranan vücudumuzu tamir ediyor. Kalsiyumu yüksek olan sütü gece yatmadan önce içmek çocuklarda boy uzamasını desteklerken bizde kemik yoğunluğunu korumaya yardımcı oluyor. Sıcak veya soğuk bir bardak süt yerine kefir veya yoğurtta aynı vazifeyi görecektir.