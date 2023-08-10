Günün hangi saatinde ne içilmeli

SAAT 08.00

Uyanınca 1 bardak ılık su için. Organizma gece boyunca toksin ve artık maddeler üretiyor. Uyku sırasında sıvı kaybı devam ederken, sıvı alımımız duruyor. Bu yüzden uyanır uyanmaz bir bardak su veya bitki çayı içmeye özen gösterin.

Oda ısısında bekletilmiş bir bardak su içmek, böbrek ve bağırsakların işlevini artırarak vücudu toksin ve artıklardan temizliyor. Cilde pürüzsüz bir görünüm kazandırıyor. Bu maddelerin vücuttan atılımını kolaylaştırmak ve vücudun ısı mekanizmasını gün boyunca dengelemek için sabahın erken saatlerinde sıvı almak çok yararlı.

SAAT 10.30

Ara öğünde bir bardak taze sebze suyu veya süt için.

Sabahları saat 10.00 ile 11.00 arasında vücudun su rezervi azalıyor. Kan şekeri düşüyor, yorgunluk ve konsantrasyon azalması baş gösteriyor. Bu aşamada vücudun yeniden şarj edilmesi gerekiyor. Organizmayı tazeleyerek güçlendirecek ve kan şekerini düzenleyecek bir içecek gerekiyor.

Sebze suları özellikle sıcak havalarda terle kaybedilen vitamin ve mineral tuzlarının geri alımını sağlıyor. Ayrıca sebzelerde bulunan karbonhidrat sayesinde kan şekerini düzenliyor; konsantrasyonu yükseltiyor. Sütte bulunan karbonhidrat da aynı görevi başarıyla yerine getiriyor.

SAAT 12.00

Öğle yemeği saati ayran veya maden suyu için.

Çünkü enerjileri yüksektir ve son derece sağlıklıdır.

Ayran, kalsiyum ihtiyacınızı karşılar. Maden sularında bulunan mineraller gün ortası için iyi bir takviye sağlar. Ayran yerine kefir içeceği de kalsiyum ve prebiyotik açından zengindir.

SAAT 15.00

Yemekten sonra hazmı kolaylaştıran bir içeceği seçin.

Uykunuzu açacak bir bardak çay size iyi gelecektir.

Çay hem hazmı kolaylaştırıyor, hem de içeriğindeki tein maddesi nedeniyle genelde bu saatlerde baş gösteren uyku halini engelliyor.

SAAT 23.00

Yatmadan önce süt için.

Gece uykusuyla birlikte büyüme hormonu salgılanır ve bu hormon, yıpranan vücudumuzu tamir eder.

Kemik yoğunluğunu korumaya yardımcı oluyor.