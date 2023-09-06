Günün her saati göz makyajının incelikleri

GÜNDÜZ GÖZ MAKYAJI NASIL YAPILMALI?

Mavi, lila, pembe, sarı… Şıklığın ve masumiyetin temsilcisi olan pastelin mat tonları, gün içinde kullanmak için çok uygun. Ayrıca bu sıcak renkleri bir arada kombinleyerek kendi stilinizi de yaratabilirsiniz. Bu mat tonlar daha çok sarışın ve kumral tenliler için ideal olabilir.

GECE GÖZ MAKYAJI NASIL YAPILMALI?

Mor, yeşil ve bakırın koyu tonları gece makyajınızı tamamlamaya yetecek. Bunun için metalik farları tercih edebilirsiniz. Krem farlara göre toz farlar çok daha kalıcı olduğu için gece boyunca etkisini koruyacak.