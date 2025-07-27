Günün ilk yarısında sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi

Kaynak: AA
Günün ilk yarısında sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde günün ilk yarısında sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.

Türkiye'nin, Avrupa'nın birçok bölgesinden daha sıcak olduğu bugünlerde, saat 09.00 ile 13.00 arasında sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerinde ölçüldü.

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En yüksek sıcaklık Kahramanmaraş'ta 44,4 derece olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, yurt genelinde 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar şöyle:

İLSICAKLIK (C°)
Denizli40
Diyarbakır44,1
Gaziantep41,6
Kahramanmaraş44,4
Kilis41
Mardin41,3
Muğla40
Siirt42,8
Şanlıurfa42,2
Tunceli40,6
Batman43,9
Aydın40,1
Adıyaman43,5
Bartın40,1

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