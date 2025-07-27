Günün ilk yarısında sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.

Türkiye'nin, Avrupa'nın birçok bölgesinden daha sıcak olduğu bugünlerde, saat 09.00 ile 13.00 arasında sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerinde ölçüldü.

Tüm zamanların en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı! Beteri geliyor

En yüksek sıcaklık Kahramanmaraş'ta 44,4 derece olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, yurt genelinde 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar şöyle: