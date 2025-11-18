MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK’nın kurucu Abdullah Öcalan’ı Meclis’e davet edip ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla 2’nci açılım süreci tam anlamıyla başlamıştı. Süreç; terör örgütü PKK’nın fesih kararı, silahları yakması ve sınır hattından çekilmesiyle devam etti.

KOMİSYON BİR ARAYA GELİYOR

Yeni sürece ilişkin yasal düzenlemeleri hazırlamak üzere TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, iki kez ertelemenin ardından bugün yeniden bir araya gelecek.

17’inci toplantıda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın yeniden dinlenecek. Dinlenme safhası tamamlanacak ve kritik bir eşiğe geçilecek olan komisyonda, üyeler İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan’ı dinleyecek mi?

Bahçeli, komisyondan bir heyetin İmralı’ya gönderilmesi için 4 Kasım’da parti grubunda çağrı yapmış, Demirtaş’ın tahliyesinin hayırlı olacağını söylemişti. AKP kanadından Bahçeli’ye net bir açıklama ise gelmemişti. CHP ise “Bu konuda önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın söz söylemesi lazım. Ondan sonra biz kararımızı vereceğiz” görüşünü bildirdi.

ÖZEL, EDİRNE'YE KOMİSYON İMRALI'YA

Nefes’te Mahir Bağış’ın haberine göre; CHP kulislerine göre komisyonun İmralı’ya gitmesi konusunda karar verilmesi halinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eğer henüz tahliye edilmemişse Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edeceği iddia edildi. Ziyaretin zamanlamasının komisyon heyetinin İmralı’ya gittiği gün olarak belirlenecek.

“Neden Demirtaş?” sorusuna ise CHP’li kurmaylar, “Selahattin Demirtaş bu meselenin en önemli aktörlerinden biri. Uzunca bir süre HDP’yi yönetti ve geçen süreçlerde de aktif rol oynadı” cevabını verdi.

AİHM kararını hatırlatan CHP’li kurmaylar, “Ortada zaten bir AİHM kararı söz konusu, yani Demirtaş’ın çoktan dışarıda olması ve bu sürece katkı sunması gerekiyordu ancak böylesine demokratik bir adım dahi henüz atılmadı. O yüzden bu ziyaret aslında süreci, Kürt sorununun çözümünü destekleyen bir adım olacak bizim açımızdan” yorumunu yaptı.