Film yönetmeni İlker Canikligil'in kurucusu olduğu Flu TV, YouTube kanalında Olmaz Öyle Saçma Siyaset programında "Sol Bitti mi?" başlıklı bir içerik yayınladı. Programın partneri ve liberal görüşe sahip olan Ömer Gemalmaz, Canikligil'in sorularını yanıtladı.

Yayında "Sol geri toparlar mı?", "CHP sol bir parti mi?", "Sol’un yükselişte olduğu yerler var mı?", "Beton solcu nedir?" soruları soruldu.

SOL YAYINCILARDAN FLU TV'YE TEPKİ

Ancak bu program sol içerik üretimi yapan kanallardan ise tepki aldı.

Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) yakınlığı ile bilinen YouTube kanalı alan'da yayınlanan 555K isimli programın sunucuları Bartu Bölükbaşı ve Zeki Avci, Flu TV'ye eleştiride bulundu.

alan'ın yayınına sosyal medya hesabından yanıt veren Canikligil, "3 solcu yine haklılığımızı kanıtlamış :) safsatanın uç noktalarına yolculuk" dedi.

İlker Canikligil'in paylaşımı

Çok sayıda kullanıcı sosyal medyadan ortak program çağrısı yaparken alan sunucusu gazeteci Onur Öncü, Canikligil'e yanıt vererek "İlker Canikligil buyurun gelin alan’da sizi konuk alalım, arkadaşlarımızla yayında tartışın:) Sizin için Fransızca tercüman tutacağız… tabi daha rahat anlamanız için" ifadelerini kullandı.

Bu cevabın ardından Onur Öncü, İlker Canikligil'in kendisini engellediğini açıkladı. Öncü, paylaşımında "Arkadaşlar İlker Canikgil’in Fransızca tercümanlı yayın davetimize verdiği yanıt: engelleme. :) siyaseten ahlaksız olduğu için iletişimi komple kapamayı seçiyor" dedi.

Onur Öncü'nün paylaşımı

Öte yandan YouTube'da sol yayıncılık yapan bir diğer kanal Spartaküs Kültür Sanat da Flu TV'nin programına yanıt veren bir yayın paylaştı.

Program açıklamasında "Flu TV, dünyada sol düşüncenin, sol partilerin “bittiğini” tartıştığı bir video yayınladı. Bu videomuzda konuya dair güncel örnekler, siyasi ve düşünsel analizlerle bu soruya hem kendi yanıtımızı veriyor hem de onlarınkini tartışıyoruz" ifadeleri yer aldı.