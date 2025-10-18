Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında bugün oynanacak maçların video yardımcı hakemleri (VAR) belirlendi.

Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre, Beşiktaş-Gençlerbirliği mücadelesinde VAR hakemi olarak Alper Çetin, AVAR (asistan video yardımcı hakem) olarak Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.

Çaykur Rizespor'un Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmaya ise VAR'a Ömer Faruk Turtay ve AVAR'a Hakan Yemişken atandı.

Başakşehir ve Galatasaray'ın sahaya çıkacağı müsabakada VAR'da Sarper Barış Saka ve AVAR görevinde Mehmet Kısal olacak.