Gününü bilgisayar karşısında geçirenlerde bel eğriliği riskleri ortaya çıktı! Uzmanlar ve bilimin konuya bakışı

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, günlük yaşamın birçok alanında bilgisayar kullanımı arttı.

Özellikle ofis çalışanları ve öğrenciler, uzun saatler boyunca bilgisayar karşısında vakit geçirdi.

Ancak, bu durumun sağlık üzerindeki etkileri, uzmanlar ve bilim insanları tarafından ele alınmakta ve bel eğriliği gibi ciddi sorunlara yol açabileceği belirtildi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Metehan Saraçoğlu, günün büyük bir bölümünü bilgisayar karşısında geçiren kişilerde bel eğriliği riskinin yüksek olduğunu belirtti.

Saraçoğlu, "Uzun süre bilgisayar başında oturmak, omurganın doğal eğriliğini bozarak skolyoz gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabilir" dedi. Skolyoz, omurganın yana doğru eğrilmesi olarak tanımlanır ve tedavi edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Bilgisayar karşısında uzun süre oturmak, hareketsizliğe ve kas zayıflığına yol açabilir. Bu durum, bel ve sırt kaslarının zayıflamasına ve omurganın desteklenememesine neden olur. Wayne State Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, hareketsiz yaşam tarzının bel ağrısı ve omurga problemlerine yol açabileceğini gösterdi. Araştırmacılar, düzenli egzersizin ve doğru oturma pozisyonlarının bu riskleri azaltabileceğini vurguladı.

Uzmanlar, bel eğriliği ve diğer omurga problemlerinin erken teşhis edilmesinin önemine dikkat çekti.

Dr. Saraçoğlu, "Erken teşhis edilen skolyoz vakaları, ameliyatsız tedavi yöntemleriyle düzeltilebilir. Bu nedenle, uzun süre bilgisayar başında oturan kişilerin düzenli olarak doktor kontrolünden geçmeleri önemlidir" dedi. Ayrıca, doğru oturma pozisyonlarının benimsenmesi ve düzenli egzersiz yapılması, bel sağlığını korumada kritik rol oynadı.

Fizyoterapist Dr. Ana Daugherty, "Bilgisayar başında uzun süre oturmak zorunda kalan kişilerin, her saat başı kısa molalar vererek hareket etmeleri ve esneme egzersizleri yapmaları önemlidir" dedi.

Daugherty, ayrıca ergonomik bir çalışma ortamının oluşturulmasının bel sağlığını korumada etkili olduğunu belirtti.

Bilgisayar karşısında uzun saatler geçiren kişilerin bel eğriliği ve diğer omurga problemleri riskine karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

Uzmanlar, doğru oturma pozisyonlarının benimsenmesi, düzenli egzersiz yapılması ve erken teşhisin önemini vurguladı.