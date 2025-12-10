Kiracı-ev sahibi tartışması vahşetle bitti. Olay İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Yedikule Mahallesi İkiyüzlü Çeşme Sokak'ta güpegündüz yaşandı.

KİRACISI TARAFINDAN KATLEDİLDİ

İddiaya göre, Recep Hakan Emül, iş yerinin önünde ismi öğrenilmeyen kiracısı ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Silah çeken kiracı, Emül'ü göğsünden vurdu. Emül ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Kalbine isabet eden kurşun nedeniyle ağır yaralanan Recep Hakan Emül, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Recep Hakan Emül, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Evinde yemek yediği sırada silah sesi duyduğunu söyleyen Recep Hakan Emül'ün komşusu Göksel Önal, "Önce çocukların torpil patlattığını sandık. Dışarı çıktığımda yıllardır tanıdığımız arkadaşımız, komşumuz Hakan yerde yatıyordu. Kalbinden vurulmuştu. Ne olduğunu anlayamadık. Söylenenlere göre kiracısı tarafından vurulmuş. Başka yaralı yoktu." dedi. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.