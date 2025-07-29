Güpegündüz kadına şiddet! Sokak ortasında kafasına silah dayadı

Olay, İstanbul Ümraniye ilçesinde meydana geldi. Elinde silah bulunan bir şüpheli, kadını sokak ortasında darp etti. Tekme ve tokatlarla kadına saldıran şüpheliye, çevredeki bir kişi engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Darbedilen kadın yerde oturduğu sırada şüpheli bu kez kadının kafasına silah doğrulttu. Olayı gören bir çevre sakini bağırarak şüpheliyi durdurmaya çalıştı.

Çevreden geçen bir kişi yanına geldiği şüpheliyi ikna etmeye çalıştı ardından da şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.