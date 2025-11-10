Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri programına katılan Gupse Özay "Her sabah kocama bak beee maşallah diyordur!" yazan bir kullanıcının yorumunu okuyan Berfu Yenenler’e verdiği cevapla kahkaha attırdı.

Platonik Mavi Dolunay Oteli ile gündem olan Özay, Berfu Yenenler'e konuk oldu. Özay doğal ve samimi halleriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

'BİR ARA DİYORDUM ARTIK DEMİYORUM’

Gupse Özay'a "Her sabah kocama bak beee maşallah diyordur!" yazan bir kullanıcının yorumunu okuyan Berfu Yenenler, sürpriz bir cevap aldı.

'Bir ara diyordum artık demiyorum. Hani deniz manzaralı evde bakmazsın ya artık denize. Onun gibi bir şey. Bakmıyorum artık!' diyerek kahkahalar attı.