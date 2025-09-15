Gupse Özay’ın değişimi olay oldu! Mini elbisesiyle göz kamaştırdı

Kerem Bürsin ve Öykü Karayel ile başrolleri paylaşacağı 'Platonik' adlı yapımla adından söz ettirecek olan Özay, özel hayatına dair çıkan dedikodulara da noktayı koydu. Barış Arduç ile ayrılık iddialarına yönelik sorulan sorulara, "Ayrılığın yakınından bile geçmedik" yanıtını veren oyuncu, iddiaları kesin bir dille yalanladı.

YENİ İMAJI OLAY OLDU!

Yeni projesi için radikal bir imaj değişikliğine giden Gupse Özay, lansmanda adeta büyüledi. Saçlarını siyaha boyatıp uzatan başarılı oyuncu, giydiği mini elbiseyle de tam not aldı. Bir hayli zayıfladığı gözlenen Özay'a sosyal medyada "Çok güzel olmuşsun", "Barış'la tadını çıkar" "Her halin güzel ama enfes görünüyorsun", "Bu tarz olay" gibi yorumlar yağdı.

"ARTIK 41 YAŞINDAYIM!"

Gecede gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özay, bakım sırlarını da paylaştı. Cilt bakımıyla ilgili konuşan oyuncu, "Krem sürmeyi seviyorum, makyaj çok yapmıyorum. Artık 41 yaşındayım! Herkes bana 43 yaşında cildin çökebileceğini söyledi. O yaşlara gelince uygulayacağım ritüelleri tek tek açıklayacağım. Vitamin enjekte ettiririm belki" ifadelerini kullandı. Özay'ın bu açıklamaları ve yeni imajı, hayranlarından tam not aldı.