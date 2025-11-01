Oyuncu ve senarist kimliği ile ön plana çıkan Gupse Özay‘ın Netflix‘te yayınlanacak olan Gupi adlı animasyon çizgi dizisi Netflix kullanıcılarının beğenisine sunuldu.



Ailesiyle yeni bir eve taşınan ve eski Mahallesi’ni Özleyen küçük bir kız çocuğunun yeni taşındığı apartmanda yaşadığı maceraları ve edindiği arkadaşlıklar konu alan sekiz bölümlük çizgi dizi yayınlanmasının ardından kısa sürede trendlere girdi.

Platformda kısa sürede trend olmasına rağmen sosyal medyada izleyenlerin bir kısmı animasyonu eleştiri yağmuruna tuttu.

Diğer ülkelerde yayınlanan animasyonlarla kıyaslanan Gupi, gelişen teknolojilere rağmen zayıf çizim teknikleri kullanılması açısından eleştirilere maruz kaldı.

Sekiz bölümlük animasyonu ikinci sezonun gelip gelmeyeceği eleştirilerin ardından merak konusu oldu. Söz konusu eleştiriler ilişkin Gupse Özay tarafından herhangi bir yorum yapılmadı.

Çizgi dizide eleştirilen noktalardan biri de ana karakter çocuk olmasına rağmen sesinin kulağa yetişkin gibi gelmesi ol bazı kullanıcılar sosyal medya üzerinden çizgi dizinin tanıtımını alıntılayarak, ana karakterin sesine yönelik eleştirilerde bulundu. Animasyonun çocuklara uygun olup olmadığına dair tartışmaları da beraberinde getirdi.

Animasyon yurtdışında yapılan benzer tarzdaki animasyonlarla karşılaştırıldı.

Öte yandan bazı izleyiciler animasyona yönelik pozitif geri dönüşler verdi.

Çocukların tablet kullanımına ve sosyalleşememesine dikkat çeken animasyon çocuk dünyasını renkli bir perspektifle yansıtıyor. Henüz ikinci sezona ilişkin net bir açıklama gelmedi.