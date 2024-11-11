Güran ailesini savunan tek gazeteci... Cinayetin başından sonuna kadarki tüm iddiaları yalanladı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde canice katledilen Narin Güran’ın cinayetine ilişkin soruşturma tüm hızıyla devam ediyor.

Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık’a ertelenmesine karar verdi.

Kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmaya ilişkin her geç gün yeni detaylar ve iddialar ortaya çıkarken, Karar yazarı Yıldıray Oğur, dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Narin Güran davasını, Arhur Miller’ın meşhur tiyatro oyunu Cadı Kazanı’na benzeten Oğur, Güran ailesine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

"İDDİALARIN ÇOĞU YALAN"

Davanın, yalan haberler ve tamamı boş çıkmış iddialarla kışkırtıldığını savunan Oğur, büyük bir kalabalığın şeytani bir aileyi toplu linç ayinine döndüğünü belirtti. İddianamenin detaylıca okunmadığını ifade eden Oğur, “Bütün aile üyeleri eve girip çıktı’ iddialarının asılsız olduğunu belirterek, “Evde olduğu iddia edilen sadece üç aile üyesi var” dedi.

Cinayet saatinde halıların yıkandığı ve su tüketiminin arttığı iddialarının yalan olduğunu aktaran Oğun, yalan olduğunu yazdığı iddialardan birkaçı: