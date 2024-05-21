Gurbetçi kadın Almanya'daki Türk esnaflara isyan etti: Dost kazığı

Almanya’da yaşayan bir kadın Türk esnaflarının uyguladığı fiyat politikası karşısında isyan etti. Alman marketi ile Türk marketleri arasındaki fiyatları kıyaslayan gurbetçi kadın, Türk esnafların müşterilerinin genelde Türk olduğunu ifade ederek “Dost kazığı dedikleri bu olsa gerek” sözlerini kullandı.

Alman marketlerinde 400 gramlık bir kirazın fiyatının 4 euro olduğunu, Türk marketinde ise kirazın kilosunun 20 euro olduğunu söyleyen kadın, Almanların meyveleri Brezilya’dan getirdiklerini kaydetti.

“BOYKOT EDİYORUM”

Fiyat farkına isyan eden kadın, konuşmasının devamında Türk marketlerini boykot edeceğini açıkladı. Gurbetçi kadın aynı zamanda boykotu Türk bakkallarında da uygulayacağını belirttikten sonra Türk esnaflarına “İnsaflı davranın” önerisinde bulundu.

“BİZİM MİLLET BİRBİRİNİ KAZIKLIYOR”

Türk esnaflarına Türklerin gittiğini açıklayan kadın, “Bizim millet neden hep birbirini kazıklıyor” şeklinde konuştu. Gurbetçi kadın konuşmasının sonunda “Dost kazığı” ifadesinin bu durum olduğunu belirtti.

Almanya’da çekilen ve kısa sürede yayılan görüntüler sosyal medyada viral oldu.